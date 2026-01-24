優勝から一夜明け、撮影に応じる青木祐奈＝北京（共同）【北京共同】フィギュアスケートの四大陸選手権で女子の表彰台を独占した日本勢が24日、フリーから一夜明けた北京で取材に応じ、24歳で主要大会初タイトルの青木祐奈（MFアカデミー）は「とても自信になり、やり続けてきて良かった」と喜びを語った。祝福の連絡が約50件も届き「たくさんの方が喜んでくれた」と実感が湧いてきた様子。ここ数シーズン悩んできた進退を今大