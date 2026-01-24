女子ゴルファーの原英莉花が２４日、インスタグラムを更新。長年に渡って指導を受けていた男子のレジェンド、尾崎将司さんを追悼した。原は師匠との２ショットを添え、「１月２４日。ジャンボさんのお誕生日でした。先月２３日、ジャンボさんは天国へ旅立たれました。それでも、これからも、いつまでも私にとって特別で大切な日です」と記述。訃報から１カ月が経過したが、「感謝も、尊敬も、大好きという気持ちも、そして受け