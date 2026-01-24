ボートレース三国のスカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第2戦「三国プリンスカップ」は4日目を終えた。3日目6着2本の安河内鈴之介（22＝福岡）が勝負駆けだった4日目の2走を見事に連勝。準優進出に成功した。「差が激し過ぎますね。3日目は明らかに調整を失敗していて、レースにならなかった。今日（4日目）は展開も良かったけど、前に押す感じがあったし、ターン回りは良くなっていました」ただ、初日、2日目は4日目以上に