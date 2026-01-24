楽天のドラフト２位・伊藤樹投手（２２）＝早大＝が２４日、ブルペン入りした。仙台市内の「楽天モバイル最強パーク宮城」の室内練習場で行われた新人合同自主トレに参加。捕手を座らせて、変化球を交えながら１７球を投じた。「力感の割にいいボールはかなりあったかなと思う」と振り返り、「少しずつ力感を強くしながらバランスを取って投げられればいい」と今後の投球を見据えた。ドラ２右腕の投球を受けた伊志嶺ブルペン