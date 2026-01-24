俳優伊藤英明（50）が、23日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。共演中の人気俳優の素顔を語った。伊藤はTBS系連続ドラマ、日曜劇場「リブート」で鈴木亮平（42）と共演中。伊藤は鈴木について「すごいですよ。彼の役への向き合い方。まさに、違う人になりきるっていう。真っすぐな人で」と絶賛した。笑福亭鶴瓶は「亮平もおもしろいやつやからね」と共感した。伊藤は「この人（鈴木）は本当にある意味完璧。完璧