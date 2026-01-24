24日、不明者の捜索が続く、インドネシア西ジャワ州の州都バンドン郊外の土砂崩れ現場（アンタラ＝共同）【ジャカルタ共同】インドネシアの国家災害対策庁は24日、ジャワ島西ジャワ州の州都バンドン郊外で同日未明、豪雨による土砂崩れが発生し7人が死亡したと発表した。82人が行方不明としている。災害対策庁によると、30世帯超が被災、23人の無事を確認した。地元メディアによると、被災地区は土砂崩れが発生しやすい山の麓