前橋市三俣町のスナックで２００３年、暴力団抗争の巻き添えで市民ら４人が射殺された事件で、指定暴力団住吉会系暴力団幹部だった実行役の小日向将人死刑囚（５６）が２３日、死亡した。遺族や事件を捜査した警察官がそれぞれの胸中を明かした。事件で犠牲になった男性（当時５０歳）の長女（５２）は報道陣にコメントを寄せ、「暴力団犯罪の死刑囚に（刑の）執行命令を速やかに行ってほしい」と複雑な思いを明かし、「父が生