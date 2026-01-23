恐れていた事態が現実のものとなりました。詳細は以下から。サムスンDS部門の従業員が行った告知によると、本日からメモリ（DRAM）製品の値上げに踏み切るそうです。これはAIサーバーによる旺盛すぎる需要で供給が制限されていることを受けたもので、すべてのグレードや容量、仕様の製品において最大80％値上げするとのこと。なお、台湾メディア「DIGITIMES」の報道によると、サムスンが今年生産するDRAMは前年の5％増にとどまる見