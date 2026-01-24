◆卓球全日本選手権（24日、東京体育館）男女シングルスの準々決勝が行われ、ベスト4が出そろった。25日に準決勝、決勝が行われる。男子は連覇を目指す松島輝空（木下グループ）、6回戦で2024年パリ五輪代表の戸上隼輔（井村屋グループ）を破った谷垣佑真（愛知工大）、2大会ぶり3度目の優勝を狙う張本智和（トヨタ自動車）、篠塚大登（愛知工大）が進んだ。準々決勝で松島は吉村真晴（SCOグループ）を4―1で下し、谷垣