「私が作るよりふわっふわ」長女が作った晩ごはんとは…タレントの山口もえが、高校3年生の長女が手作りした料理を公開し、反響を呼んでいる。「長女がぱぱっと晩ごはんを作ってくれた焼売の皮がなくて餃子の皮で作った焼売は学校の家庭科で習ったレシピだそうでシンプルだけどタマネギも生姜もたっぷりで美味しかったたまごスープなんて私が作るよりふわっふわだった！」とつづり、インスタグラムに長女が作った晩