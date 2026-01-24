JR東日本東北本部が25日の大雪予報に伴う列車の運転見通しを発表しました。それによりますと、山形新幹線の福島～山形は通常運転を予定しています。奥羽本線は庭坂～米沢で終日運転を取りやめます。（福島～庭坂で折り返し運転。一部列車運休）。米坂線の米沢～今泉は上下3本の運転を取りやめます。（運転を取りやめるのは下り米沢午前6時38分発今泉午前7時9分着、上り今泉午前6時1分発米沢午前6時31分着