ソフトバンクの牧原大成内野手（33）が24日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場を決めるまで葛藤があったことを明かした。この日は、第71回西日本スポーツ賞（共催・テレビ西日本、協賛・富士通、日本製紙）の贈呈式に参加した。このオフ、野球日本代表「侍ジャパン」サイドから出場要請を受けた。そこから受諾を決断するまで実に3日を要した。鈴木誠也の辞退で急きょ招集が決まった2023年の前回大会は、ほぼ考え