最長寒波の影響が続いています。強い寒気は25日にかけて居座る見込みで、引き続き、大雪や路面凍結による交通障害に警戒が必要です。日本付近は強い冬型の気圧配置が続いていて、上空には強い寒気が居座っています。この影響で、日本海側では24日も雪が降り続き、大雪となっています。福井県・大野市九頭竜では、正午までの6時間に37センチの顕著な降雪を観測し、大規模な交通障害が発生するおそれが高まっているとして、「顕著な