モデルの滝沢眞規子（44）が24日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。滝沢は「もうすぐ結婚記念日なのでちょっと早めにお祝いしました25周年なので銀婚式です。あっという間の25年も銀婚式という名称が付くと突然歴史を感じていますw」と書き出し、ファッションデザイナーの夫・滝沢伸介氏との2ショットを投稿。「これからもよろしくね仲良く暮らして行きましょう」と続けた。この投稿にフ