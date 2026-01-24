新潟県小千谷市の自宅前で70代男性が倒れているのを通行人が発見し、男性は意識のある状態で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。男性は倒れる10分前まで40代の息子と2人で屋根の雪下ろしをしていて、警察は死亡した原因などを調べています。24日午前11時40分ごろ、小千谷市千谷川で佐藤和義さん（76）が自宅前で倒れているのを通行人が発見しました。「大丈夫ですか？」と声をかけられた佐藤さんは当時会話が出