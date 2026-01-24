元経産省官僚で慶大大学院教授の岸博幸氏（63）が、24日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。日本国内におけるスパイの活動について言及した。番組では、在日ロシア通商代表部の元職員の男性と、工作機械メーカー元職員の男性が書類送検された事件について取り上げた。すでに出国済みのロシア人男性は、ロシアの諜報機関「対外情報庁（SVR）」のスパイとみられおり、「道を教えてほしい