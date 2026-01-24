ソフトバンク・周東佑京外野手が２４日、福岡市内で医療機器メーカー「コラントッテ」主催のトークショーを行った。２３日に５年２０億円の大型契約を結んだばかり。メジャー挑戦の夢は実質的に断念したが、「メジャーの試合を見ることが好きですし、（メッツの）千賀さんを見てたりしていたので、行けるかどうかより興味は自体はあります」と、改めてＭＬＢについて語った。メジャー経験者の城島健司チーフ・ベースボール・オフ