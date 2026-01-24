楽天は２４日、セカンドユニホームとサードユニホーム２０２６を発表した。球団初のフルモデルチェンジとなるビジターユニホームは名称もセカンドユニホームと改めた。「ＴＯＨＯＫＵＰＲＩＤＥユニフォーム」のデザインに用いた情熱的なレッドを基調にし、６県のラインが織りなす「東北ストライプ」のデザインを採用した。サードユニホーム２０２６のコンセプトは「ＴＯＨＯＫＵＳＰＡＲＫＬＥＳ」。昨シーズン着用日に