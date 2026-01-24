女子プロゴルフの原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）が２４日、自身のインスタグラムを更新し、昨年１２月２３日に死去した師匠・尾崎将司さん（享年７８）の誕生日をこの日迎えたことを念頭に追悼した。国内男子ツアー最多の通算９４勝を挙げた尾崎さんは昨年１２月２３日、Ｓ状結腸がん（ステージ４）のため死去した。原は高校１年時から尾崎さんに師事し、国内５勝をマーク。師匠の誕生日を迎えた