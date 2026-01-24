マイナビ出版が運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」では、1月29日まで「年末年始大感謝祭」を延長開催中で、インプレス／C＆R研究所／マイナビ出版が発行する700点以上のIT書籍が最大90％オフとなっている。さらにこのキャンペーンの一環として、『プログラミングコンテストチャレンジブック ［第2版｝』の電子書籍（PDF版）について、1月24日0時から1月25日24時までの48時間限定で、通常2,934円のところを500円で提