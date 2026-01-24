元乃木坂４６の女優・山下美月が２４日までに自身のＳＮＳを更新し、撮影のオフショットを公開した。インスタグラムを更新した山下は、「ＣａｎＣａｍ３月号発売されました〜！運気が上がりそうな撮影をしました」と報告。白いふわふわとした帽子をかぶったアップの写真や、デニムジャケット姿、水色のカーディガンとスカートを合わせたコーディネートを披露。この投稿には多数のいいねが寄せられ、ＳＮＳ上で「顔面国宝」