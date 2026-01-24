俳優の中村雅俊さんと五十嵐淳子さん夫妻の三女でモデルの中村里砂さんが、自身のインスタグラムを更新。雑誌のイベントを前に、可憐なオフショットを公開しました。【写真を見る】【中村里砂】「年1レベルの会えるイベント、ぜひ来てくださいーっ！」白いロリータ衣装のオフショットを公開投稿では、白を基調とした透け感のあるドレスに身を包んだ姿を披露。窓から差し込む柔らかな自然光の中で、ふわふわの白いフードを顔周りに