お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が24日、フジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜午前8時30分）に出演。芸能活動へのスタンスを語った。30年来の付き合いがあるドランクドラゴン鈴木拓と石川・金沢を旅行した。鈴木から「小木さんどうですか？これからの小木さん」と今後の芸能界での展望を聞かれると、小木は「俺はとにかく、誰が目標とかなく、誰みたいになりたいとかなく」と話した。鈴木が「確かに小木さんって