1月24日、LaLa arena TOKYO-BAYで「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26」B1リーグ戦第19節が開催。西地区4位の琉球ゴールデンキングスが東地区2位の千葉ジェッツとのアウェー1戦目に臨んだ。 試合開始から琉球はアップテンポな攻撃を仕掛け、デイミアン・ドットソンやヴィック・ロー、松脇圭志らが続けて3ポイントシュートをヒット。26－9と琉球の17点リードで最初の