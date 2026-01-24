ダルムシュタットのMF秋山裕紀が23日、ブンデスリーガ2部第19節のニュルンベルク戦で今季3点目を記録した。今季18回目の先発出場となった秋山はスコアレスで折り返した後半15分、CKから相手のクリアが中途半端になったところに反応。ペナルティエリア内に走り込むと左足のコントロールシュートをゴール左へ流し込み、先制点を奪った。その後同42分までプレーし、チームは2-0の勝利で3試合ぶりの白星を掴んだ。秋山は今季アル