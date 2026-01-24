ギラヴァンツ北九州は24日、MF井澤春輝が3シーズン連続でキャプテンを務めることを発表した。井澤は2021年から北九州に所属しており、24年からキャプテンを担当中。クラブを通じて「今年で3シーズン目になりますが、1・2シーズン目は同じような悔しい結果を経験しました。今シーズンこそは皆さんと最高の景色を見れるようにギラヴァンツ北九州の勝利のために尽くして行きたいと思います。今シーズンもよろしくお願いいたします