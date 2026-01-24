もう10時…▶▶この作品を最初から読む結婚後もずるずると不倫を続ける夫、公然と愛人を連れて歩く義兄。澱んだ空気が流れる腐った家で、彼女が選ぶ道は…？遠距離恋愛を続けた彼との結婚が決まり、妊娠も発覚して幸せの絶頂にいた女性・かりん。多くの人に祝福された結婚式の２次会で、ブーケを持って現れたのは夫の浮気相手だったということを、当事者であるかりんだけが知りませんでした。そのことを知ったのは、夫の