俳優・小沢仁志（63）が24日、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に生出演。若手時代のエピソードを明かした。20歳で俳優デビュー。高校卒業後は仲間が集まって下北沢の小さな劇場を借りてチケットを手売りで芝居をしていたという。伊達から「ずっとやんちゃじゃないですか？