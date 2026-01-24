◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 5日目(24日、東京体育館)女子シングルスの準々決勝が24日に行われ、4強がそろいました。4連覇を狙う早田ひな選手は、佐藤瞳選手に完勝。佐藤選手は直前の国際大会で世界ランク4位である中国の蒯曼選手に勝利している好調のカットマンでしたが、早田選手は相手につけいる隙を与えず。ストレート勝利で8年連続4強入りを決めました。2023年大会準優勝の木原美悠選手は、大藤沙月