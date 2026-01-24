ドジャース・山本由伸投手が24日、都内で行われたナイキジャパンのトークイベントに登壇し、MCを務めた杉谷拳士さんと、自身の野球史を振り返りました。イベントにかけつけた野球少年・少女から、「野球を始めたきっかけ」を問われた山本投手。「近所にも野球をしている子供がめちゃめちゃ多かった。僕の実家の隣もオリックスバファローズで活躍している頓宮裕真選手だったり、とにかく公園に集まればみんなで野球する地域だった。