◇NBA Gリーグ ニックス114ー104ブルズ(日本時間24日)NBA下部のGリーグ・ブルズに所属する河村勇輝選手は、日本時間24日のニックス戦に途中出場。21分43秒のプレータイムで、3得点7アシストを記録しました。ベンチスタートとなった河村選手は、第1Q残り4分10秒からコートイン。直後の3分53秒に、3Pシュートを決めて会場を沸かせました。この日は「ノールックパス」が際立ち、味方の得点を演出。第3Q残り4分26秒にはドライブインか