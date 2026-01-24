フジテレビの東中健アナウンサー（25）が24日までに自身のインスタグラムを更新。世界遺産検定1級を取得したことを報告した。東中アナは「世界遺産検定1級を取得しました！」と報告。「世界遺産を好きになったきっかけは、22年間古都奈良で暮らしたことです。身近に世界遺産があってその魅力を伝えたいと思い学生時代は奈良公園で人力車車夫をしていました」と明かした。「日々ニュースを伝える上でも、世界遺産の背景と結び