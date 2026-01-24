「卓球・全日本選手権」（２４日、東京体育館）男子シングルス準々決勝が行われ、張本智和（２２）＝トヨタ自動車＝は木造勇人（関西卓球アカデミー）を４−３で下し、４年連続の４強入りを果たした。準決勝では松島輝空（木下グループ）と対戦する。第１ゲームを１１−４で奪った張本だったが、第２、３ゲームと競り負けてリードを奪われる展開となった。それでも第４ゲームを１１−７でものにすると、第５ゲームも終盤に競