1月23日、7人組アイドルグループ・WEST.が、東京・新宿東急歌舞伎町タワー前のシネシティ広場にて『WEST. Special Street Live』を開催した。当日発表で、無料観覧というフリーライブの形式に、ファンの間では賛否両論が広がっている。「公式Xで告知が行われたのは、公演開始のおよそ40分前。同ライブは、グループのYouTubeチャンネル『WESTube』でも同時に生配信されました。初のデジタルシングル『愛執』とアルバム『唯一無二