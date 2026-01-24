フランス２部スタッド・ランスの日本代表ＭＦ中村敬斗（２５）の今冬移籍はない見通しだ。昨夏はＳランスの２部降格で移籍を模索したがかなわず残留。１年で１部復帰を目指すチームの主力として活躍を続けている中、オランダメディア「１９０８・ＮＬ」がオランダ１部フェイエノールトに中村の補強を勧めていた。先月にはトルコ１部トラブゾンスポルが、中村を冬の獲得リスト入りさせたと、同クラブの地元メディア「タカ・ガゼ