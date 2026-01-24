ボートレース界の女神・福留光帆（２２）が２４日、プレミアムＧ?「第７回ＢＢＣトーナメント」開催中のボートレース尼崎でトークショーを行った。今回はイベントステージに設置された特設リング上でのトークショー。福留はロープやマットのに興味津々で、その感触を確かめるのに夢中。ＭＣの永島知洋に「何してんねん。トークショーやぞ」とツッコまれてスタートした。この日は１Ｒから生配信にも出演。推しの毒島誠の舟券