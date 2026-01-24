１月２４日の京都１１Ｒ・睦月Ｓ（４歳上オープン、芝１６００メートル＝１４頭立て）は大逃げを決めた１２番人気のレイベリング（牡６歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父フランケル）が２４年１０月以来の勝利をマーク。単勝１万６５０円の万馬券で、３連単は３１万７６００円の波乱の使者となった。勝ち時計は１分３４秒１（良）。２２年の朝日杯ＦＳで３着に入った実績馬が、約２年３か月ぶりの通算６勝目を手にした。ハナを奪い、