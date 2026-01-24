◆卓球◇全日本選手権第５日（２４日、東京体育館）男子シングルス準々決勝が行われ、１８年、２４年大会覇者の張本智和（トヨタ自動車）が、木造勇人（関西卓球アカデミー）をフルゲームの激闘を制して４大会連続の４強入りを決めた。第１ゲームを１１―４で先取したが、第２、第３ゲームは木造のピッチの速いラリーに押され、連取された。１―２の第４ゲームは客席からの「はーりーもーと！」コールに背中を押され、１１―