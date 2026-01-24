【新華社ウルムチ1月24日】中国新疆ウイグル自治区の莎車（ヤルカンド）県では最近、温室で栽培された各種野菜や果物が収穫期を迎えている。十分な日当たりと行き届いた手入れにより、ハウス内ではナス科の野菜、ペピーノが見事に育ち、大きなものは1個500グラムに達している。ブルーベリーやイチゴなども豊かに実っている。ヤルカンド県はここ数年、ハウス栽培を中心とした施設農業に積極的に取り組んでおり、住民は植え付け