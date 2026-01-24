3月1日に日本相撲協会定年の65歳となる常盤山親方（64）＝元小結隆三杉、本名金尾隆、神奈川県出身＝が24日、東京・両国国技館で記者会見を行い「寂しさもあるがやり切った」と約50年間の歩みを振り返った。「土俵の鬼」と呼ばれた元横綱初代若乃花の弟子として、再雇用の参与を除けば最後の親方となる。2016年4月に55歳で千賀ノ浦部屋（現常盤山部屋）を継承。18年10月には師匠退職で消滅となった貴乃花部屋の力士を受け入れ