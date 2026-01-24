■天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権（24日、東京体育館）男子シングルスの準々決勝が行われ、ベスト4が出揃った。2年ぶりの王座返り咲きを狙う張本智和（22、トヨタ自動車）は、木造勇人（26、関西卓球アカデミー）を4−3で下し、準決勝進出を決めた。前回王者の松島輝空（18、木下グループ）は、リオオリンピック代表の吉村真晴（32、SCOグループ）を4−1で破り準決勝へ進んだ。前回大会準優勝の篠塚大登（22、愛知工業大）