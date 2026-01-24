FANTASTICS堀夏喜（28）が24日、都内で「LIVE IN THEATER BATTLE OF TOKYO−うつくしき嘘−」（平沼紀久監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。過去4度開催したライブイベント「BATTLE OF TOKYO」から楽曲とミュージックビデオを再編集し、映像作品化。劇中のキャラクターは現実の自身の人間性やキャラクターが色濃く反映されていたといい、「アイコニックな自転車を使いたかったのと、僕自身めっちゃ静かなので、陽キャにした