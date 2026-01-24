一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を1月24日正午から25日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、三井ガーデンホテル日本橋プレミアが30,955円から、小田急ホテルセンチュリーサザンタワーが25,410円から、メルキュール札幌が7,308円から、札幌エクセルホテル東急が11,854円から、