奇跡的な勝利をピッチ上で分かち合うベトナムイレブン(C)Getty Images劇的な勝利に狂喜乱舞となった。ドラマチックな展開となったのは、現地時間1月23日にサウジアラビアのジッダで行われた「AFC U23アジアカップ」の3位決定戦だ。韓国代表と対峙したベトナム代表は、数的不利となりながらも120分を戦い抜き、PK戦（7-6）の末に勝利した。【動画】こんなPKは見たことが…一度はGKに阻まれるも上がったボールはそのままゴールへ