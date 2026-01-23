血液循環を維持するために、なくてはならないポンプ機能の役割を果たしているのが心臓です。心臓は、胸腔内で左右を肺に囲まれたほぼ胸の中央、少し左寄りにあり、上部が太くて丸く、左下方向に向かってやや尖った形（俗にいうハート形）をしています。大きさは握りこぶしほどで、重さは成人で250〜300g程度です。そして、「右心房」と「右心室」、「左心房」と「左心室」という4つの部屋に分かれています。では、なぜこのような4