◇卓球全日本選手権シングルス第5日（2026年1月24日東京体育館）卓球の全日本選手権が24日にあり、一般男子の部、女子の部で準々決勝が行われた。女子は史上4人目の4連覇がかかる早田ひな（25＝日本生命）、男子では連覇がかかる松島輝空（18＝木下グループ）らが順当に駒を進めた。以下、25日の準決勝の対戦カード。【女子】★早田ひな（日本生命）―木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）★横井咲桜（ミキハウス）