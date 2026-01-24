「今日はせっかくなので、東京少年のころに雰囲気を寄せてみました」【写真】ファンを夢中にさせた『東京少年』デビュー直後の笹野みちる笹野みちるは現れて開口一番、屈託ない笑顔で中折れ帽を指さして話した。そこには'80年代の音楽シーンを駆け抜けた「東京少年」のボーカリストの面影そのままで、懐かしさが込み上げる。ファンを夢中にさせた笹野みちるのルックス笹野のルックスは、当時のファンを夢中にさせたファクター