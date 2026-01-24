気象台は、午後4時22分に、大雪警報を福井市、敦賀市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、若狭町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】福井県・福井市、敦賀市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市などに発表 24日16:22時点嶺北では25日朝まで、嶺南では24日夜遅くから25日昼前まで、大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■福井市□大雪警報【発表】積