俳優の風間俊介が主演、相手役として庄司浩平が共演し話題となったテレビ東京の7月期ドラマ『40までにしたい10のこと』の公式インスタグラムが24日までに更新され、未公開オフショットを公開した。【写真】「ぎゃーかわいい」風間俊介＆庄司浩平、未公開の仲良しオフショット「Blu-ray＆DVD BOX発売まで、あと5日」と案内。「発売日まで、未公開オフショットを大放出しちゃいます…！」とつづり、十条雀（風間）と田中慶司（庄