俳優の川崎麻世（62）が24日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。川崎は「身長190cmのJOY君と182cmの俺ほんとに最近の方々は背が高い。昭和時代は俺よりも高い俳優さんは185cmの草刈正雄さんくらいだった」と書き出し、タレントのJOY（40）との2ショットを投稿。「JOY君が『僕昔から麻世さんに似てるってよく言われるんですよ』って、俺達は似てるかな？どう思いますか？」とファンに呼びかけ